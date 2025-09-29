Festa dell' Unità a Palermo il bilancio del Pd | Novemila presenze in quattro giorni successo oltre le previsioni

Oltre novemila presenze in quattro giorni. È il bilancio della Festa dell'Unità di Palermo, ospitata dal 25 al 28 settembre a Villa Filippina. "Un successo sperato e sul quale abbiamo lavorato per mesi ma che è andato oltre le nostre previsioni - commenta Teresa Piccione, segretaria provinciale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it