Festa del Cinema di Roma | Richard Linklater Edgar Reitz e Nia DaCosta riceveranno tre importanti riconoscimenti

Cinefilos.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Richard Linklater, Edgar Reitz e Nia DaCosta riceveranno tre importanti riconoscimenti nel corso della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre 2025. Lo annuncia il Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della Direttrice Artistica, Paola Malanga. La Festa del Cinema assegnerà il Premio alla Carriera a Richard Linklater, tra i massimi autori del cinema americano contemporaneo, regista di opere come la trilogia “Before” ( Prima dell’alba, Before Sunset – Prima del tramonto e Before Midnight) e lo struggente e rivoluzionario  Boyhood. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festa - cinema

Festa di cinema del reale e dell'irreale: il 19 luglio la ventiduesima edizione

Torna a Castiglione della Pescaia la ‘Festa del cinema di mare’

Festa del Cinema 2025: ecco le giurie con Paola Cortellesi, Santiago Mitre e Barbara Ronchi

festa cinema roma richardApri il menu di navigazione - Dal 15 al 26 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone c'è la Festa del Cinema di Roma 2025: quest'anno è la 20esima edizione della kermesse ... Scrive vogue.it

La Festa del Cinema di Roma compie vent’anni - La Festa del Cinema si svolgerà dal 15 al 26 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica che ospiterà le pri ... Come scrive nonsolocinema.com

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma Richard