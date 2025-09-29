Festa del Cinema di Roma | Richard Linklater Edgar Reitz e Nia DaCosta riceveranno tre importanti riconoscimenti

Richard Linklater, Edgar Reitz e Nia DaCosta riceveranno tre importanti riconoscimenti nel corso della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre 2025. Lo annuncia il Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della Direttrice Artistica, Paola Malanga. La Festa del Cinema assegnerà il Premio alla Carriera a Richard Linklater, tra i massimi autori del cinema americano contemporaneo, regista di opere come la trilogia “Before” ( Prima dell’alba, Before Sunset – Prima del tramonto e Before Midnight) e lo struggente e rivoluzionario Boyhood. 🔗 Leggi su Cinefilos.it