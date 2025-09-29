premi e riconoscimenti alla ventunesima edizione della festa del cinema di roma. La prossima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre 2025, si distingue per l’assegnazione di prestigiosi premi a figure di spicco nel panorama cinematografico internazionale. La manifestazione conferma il suo ruolo di vetrina importante per il cinema contemporaneo, premiando personalità che hanno lasciato un segno indelebile nel settore. il premio alla carriera a richard linklater. profilo e contributi. Richard Linklater, considerato uno dei massimi autori del cinema americano moderno, riceverà il Premio alla Carriera. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Festa del cinema di Roma premia Richard Linklater, Edgar Reitz e Nia DaCosta