Ferrovie in Sicilia | Trenitalia consegna alla Regione due nuovi treni elettrici monopiano

29 set 2025

I nuovi treni di ultima generazione, nella nuova livrea del Regionale di Trenitalia, sono parte della fornitura di ulteriori 8 nuovi treni elettrici monopiano per l’Isola – di cui 3 già consegnati e in circolazione, la fornitura si completerà nel 2026 – e si aggiungono ai 25 già arrivati negli scorsi anni. Completata, invece, nel corso del 2024 la fornitura dei 22 treni diesel-elettrici. CARATTERISTICHE. 🔗 Leggi su Feedpress.me

