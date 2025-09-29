Ferrovie in Sicilia | Trenitalia consegna alla Regione due nuovi treni elettrici monopiano
I nuovi treni di ultima generazione, nella nuova livrea del Regionale di Trenitalia, sono parte della fornitura di ulteriori 8 nuovi treni elettrici monopiano per l’Isola – di cui 3 già consegnati e in circolazione, la fornitura si completerà nel 2026 – e si aggiungono ai 25 già arrivati negli scorsi anni. Completata, invece, nel corso del 2024 la fornitura dei 22 treni diesel-elettrici. CARATTERISTICHE. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: ferrovie - sicilia
Sicilia, Salvini: "Cantieri per 22mld per strade, ferrovie e acqua"
#Salvini, questa è la situazione delle strade e dei #ponti (a cui sei molto affezionato) in #Sicilia nel 2025 dopo la pioggia delle ultime ore. #Salvini, altro che #pontesullostretto. Ridacci i fondi FSC per sistemare le strade e le ferrovie. - facebook.com Vai su Facebook
#Salvini, questa è la situazione delle strade e dei #ponti (a cui sei molto affezionato) in #Sicilia nel 2025 dopo la pioggia delle ultime ore. #Salvini, altro che #pontesullostretto. Ridacci i fondi FSC per sistemare le strade e le ferrovie. - X Vai su X
Trenitalia consegna alla Basilicata un nuovo treno sostenibile - La flotta lucana delle Ferrovie dello Stato si è arricchita con un nuovo treno elettrico monopiano: la consegna è stata effettuata stamani, a Potenza, alla presenza dei vertici regionali di Trenitalia ... Scrive ansa.it
Ferrovie:Trenitalia consegna 2 nuovi treni Pop alla Calabria - Salgono così a sette i treni Pop in circolazione sui binari della Calabria, metà dei nuovi convogli a ... Riporta ansa.it