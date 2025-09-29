Ferrari al top con 849 Testarossa Design anni Settanta e 1050 cv

di Francesco Forni La nuova perla, Ferrari 849 Testarossa si pone al vertice della gamma del Costruttore di Maranello. Proposta nelle versioni coupé e Spider, raccoglie l’eredità della SF90 Stradale e della SF90 Spider con contenuti innovativi. Il nome riprende due icone: la 500 TR del 1956 e la Testarossa del 1984. La denominazione 849 indica il numero di cilindri del motore V8 e le prime due cifre della cilindrata unitaria. Sotto ogni aspetto rappresenta la perfetta sintesi di tecnologia, funzionalità e stile: nulla è stato lasciato al caso per ottenere il massimo. Il propulsore centrale-posteriore F154FC, un V8 biturbo di 3990 cm³, eroga 830 cavalli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ferrari al top con 849 Testarossa. Design anni Settanta e 1050 cv

