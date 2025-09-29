Si è chiuso ieri il sipario sulla prima edizione del Ferrara Sport Festival. La kermesse firmata dal Comune, con i suoi quattro giorni dedicati a tutte le discipline e all’attività fisica a 360 gradi, si conclude lasciando ricordi di divertimento, incontri e passione mentre ancora sembra passare davanti agli occhi l’effervescente carosello di tutti i colori dello sport. Venerdì la visita del ministro per lo sport e i per i giovani, Andrea Abodi, che si fermava a chiacchierare con i ragazzi del Memorial Falchetti in Darsena, accompagnato dal sindaco Alan Fabbri e dalle cariche cittadine, dava il via alla cerimonia di inaugurazione proseguita in una piazza Municipale gremita di rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni sportive, e di campioni ferraresi nazionali e internazionali degli ultimi decenni, dai fratelli Duran ad Alessia Maurelli ex capitana delle Farfalle a Tokyo, dal neo laureato bronzo mondiale Filippo Pelati alla storica maratoneta Laura Fogli, passando per Antonio Licata, Mirko Antenucci, Luca Lunghi, e tantissimi altri come i campioni italiani di ginnastica artistica della nostra Pgf. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ferrara sport festival. Duecento eventi e festa con centinaia di atleti