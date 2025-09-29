Ferrara | Leao? Tutti sono utili e nessuno è insostituibile la classifica lo dimostra

Pianetamilan.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dagli studi di 'DAZN', nel post-partita di Milan-Napoli, Ciro Ferrara ha parlato del reinserimento di Leao in squadra dopo l'infortunio. Il portoghese è tornato in campo proprio ieri, disputando la mezz'ora finale del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ferrara leao tutti sono utili e nessuno 232 insostituibile la classifica lo dimostra

© Pianetamilan.it - Ferrara: “Leao? Tutti sono utili e nessuno è insostituibile, la classifica lo dimostra”

In questa notizia si parla di: ferrara - leao

ferrara leao tutti sonoFerrara: “Leao? Tutti sono utili e nessuno è insostituibile, la classifica lo dimostra” - Napoli, Ciro Ferrara ha parlato del reinserimento di Leao in squadra dopo l'infortunio. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ferrara Leao Tutti Sono