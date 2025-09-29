Ferrara | Leao? Tutti sono utili e nessuno è insostituibile la classifica lo dimostra

Dagli studi di 'DAZN', nel post-partita di Milan-Napoli, Ciro Ferrara ha parlato del reinserimento di Leao in squadra dopo l'infortunio. Il portoghese è tornato in campo proprio ieri, disputando la mezz'ora finale del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ferrara: “Leao? Tutti sono utili e nessuno è insostituibile, la classifica lo dimostra”

In questa notizia si parla di: ferrara - leao

Tutti sono sostituibili e nessuno è indispensabile Il parere di Ferrara su Leao #MilanNapoli è solo su #DAZN: segui il pre-partita con #Fuoriclasse powered by Haier TV - X Vai su X

Per il big match di #Milan-#Napoli Max Allegri ritrova tra i convocati Rafael #Leao: il portoghese dovrebbe fare uno spezzone di gara - facebook.com Vai su Facebook

Ferrara: “Leao? Tutti sono utili e nessuno è insostituibile, la classifica lo dimostra” - Napoli, Ciro Ferrara ha parlato del reinserimento di Leao in squadra dopo l'infortunio. Lo riporta msn.com