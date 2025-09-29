Fermiamo il genocidio in Palestina è l' ora della responsabilità | l' appello di ARCI Avellino

Avellinotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stiamo assistendo in diretta all'orrore. Un genocidio televisivo, raccontato minuto per minuto, che si consuma nel silenzio complice della comunità internazionale. Ogni giorno conta i suoi morti, le sue case distrutte, le sue vite spezzate. Di fronte a questo, la diplomazia ha fallito. Le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fermiamo - genocidio

Francesca Albanese, oltre 50mila firme alla petizione per il Nobel per la Pace dopo sanzioni Usa, lei: “Fermiamo insieme il genocidio”

Festival del Cinema di Venezia 2025, oltre 10mila i manifestanti pro Pal al Lido: "Israele assassino, fermiamo il genocidio contro Gaza" - VIDEO

Festival del Cinema di Venezia 2025, 10mila i manifestanti pro Pal al Lido: "Israele assassino, fermiamo il genocidio contro Gaza" - VIDEO

fermiamo genocidio palestina 232“Scuola per la Palestina”: una rete di insegnanti contro l’immobilismo del governo sul genocidio a Gaza - Raccolte oltre 20 mila firme in pochi giorni: «Insegniamo agli studenti l’orrore della Shoah per ... Come scrive editorialedomani.it

fermiamo genocidio palestina 232Il grido dell’Italia: «Fermate il genocidio». Oltre mezzo milione in piazza per Gaza -  Per le strade lavoratori, studenti e insegnanti a denunciare l’immobilism ... Riporta editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Fermiamo Genocidio Palestina 232