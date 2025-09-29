Fermate il genocidio a Gaza | la lettera dei dipendenti del Ministero dell'Ambiente al ministro Pichetto Fratin
La lettera dei dipendenti del Mase al ministro Pichetto Fratin contro il genocidio in corso a Gaza: "Interrompere ogni rapporto diretto o indiretto con il Governo di Israele, anche nel settore energetico, quale ad esempio l'East Mediterranean Gas Forum". 🔗 Leggi su Fanpage.it
La mobilitazione per la Palestina: "Basta silenzio, fermate il genocidio"
Livorno, in 1.500 alla fiaccolata per Gaza: "Fermate il genocidio". Salvetti: "Risposta al terrorismo trasformata in vendetta" | FOTO e VIDEO
Giorgia: “Ho pianto per i bambini morti a Gaza, fermate il genocidio. Sostengo la Global Sumud Flotilla”
Napoli, a San Gregorio gli artigiani si mobilitano per la pace: “Fermate il genocidio” - X Vai su X
Più di 80 cortei, piazze piene in tutta Italia, snodi fondamentali per il commercio bloccati, centinaia di migliaia di persone con storie diverse che ieri si sono fermate unite da un solo grido collettivo, tanto disperato quanto necessario: stop al genocidio in Palestin - facebook.com Vai su Facebook
Israele, la guerra a Gaza in diretta, prosegue il viaggio della Flotilla, Crosetto: “Se forzano il blocco rischio effetti drammatici” - Le ultime notizie sul genocidio di Israele a Gaza, prosegue il viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia ... fanpage.it scrive
Rimini, compleanno sulla Flotilla per Michela Monte: «Mi regalo la solidarietà. Saremo a Gaza in 4 giorni» - Ha festeggiato il suo compleanno a bordo della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria con oltre 50 ... Segnala corriereromagna.it