Fermate il genocidio a Gaza | la lettera dei dipendenti del Ministero dell'Ambiente al ministro Pichetto Fratin

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La lettera dei dipendenti del Mase al ministro Pichetto Fratin contro il genocidio in corso a Gaza: "Interrompere ogni rapporto diretto o indiretto con il Governo di Israele, anche nel settore energetico, quale ad esempio l'East Mediterranean Gas Forum". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fermate - genocidio

La mobilitazione per la Palestina: "Basta silenzio, fermate il genocidio"

Livorno, in 1.500 alla fiaccolata per Gaza: "Fermate il genocidio". Salvetti: "Risposta al terrorismo trasformata in vendetta" | FOTO e VIDEO

Giorgia: “Ho pianto per i bambini morti a Gaza, fermate il genocidio. Sostengo la Global Sumud Flotilla”

fermate genocidio gaza letteraIsraele, la guerra a Gaza in diretta, prosegue il viaggio della Flotilla, Crosetto: “Se forzano il blocco rischio effetti drammatici” - Le ultime notizie sul genocidio di Israele a Gaza, prosegue il viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia ... fanpage.it scrive

fermate genocidio gaza letteraRimini, compleanno sulla Flotilla per Michela Monte: «Mi regalo la solidarietà. Saremo a Gaza in 4 giorni» - Ha festeggiato il suo compleanno a bordo della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria con oltre 50 ... Segnala corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Fermate Genocidio Gaza Lettera