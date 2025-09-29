Ferita sul Monte Circeo soccorsi con l’elicottero per una giovane escursionista

E’ terminato nella tarda serata di domenica 28 settembre il soccorso prestato a una giovane di 21 anni di Bassiano rimasta ferita durante un’escursione sul Monte Circeo. La ragazza era insieme a un ragazzo quando è scivolata. Subito dopo l’allarme sul posto sono intervenuti il Corpo nazionale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it