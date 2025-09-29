Ferie pagate al 100% la sentenza sugli importi in busta paga

Il diritto alle ferie è stabilito dalla Costituzione e dai contratti collettivi e oltre a essere garantito annualmente, comporta il versamento dell’intero stipendio. Quella che sembra una facile considerazione logica, una palese conseguenza economica dello stesso diritto al riposo e al recupero delle energie psicofisiche, è in realtà un’affermazione a cui è nuovamente giunta la Corte di Cassazione, dopo una disputa giudiziaria vertente proprio sull’ esatta cifra da versare al dipendente in ferie. Vediamo insieme, in sintesi, la vicenda e i punti chiave della decisione n. 249882025, una pronuncia di orientamento e ammonimento per la generalità delle aziende e dei datori di lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

