Ferentino Contrada di Porta Montana in festa per la vittoria nella 22^ edizione del Palio di S Pietro Celestino

Con un bellissima e partecipata festa in musica, canzoni e ottima gastronomia, venerdì 26 settembre scorso presso il piazzale di Collepero allestito a festa, è stata festeggiata la contrada di Porta Montana con i suoi tre cavalieri, vincitrice della 22^ edizione del “Palio di S. Pietro Celestino”. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

