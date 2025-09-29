fere troppo rinunciatarie a ravenna la ternana deve riprendere la marcia

Riprendere subito la marcia e risollevare il morale dei tifosi per festeggiare nel modo dovuto i 100 anni. Ovvero, serve una vittoria sabato prossimo contro il Pineto al “Liberati“ (alle 14.30). È ancora impossibile intuire con esattezza quale ruolo potranno recitare i rossoverdi in campionato. Si sapeva che la sfida di Ravenna sarebbe stata molto rischiosa. Per questo motivo, ma anche per le assenze e per la condizione non ottimale di alcune pedine, Fabio Liverani ha schierato un undici votato in modo essenziale alla copertura e a limitare i giallorossi nei punti di forza. Da questo punto di vista l’obiettivo è stato raggiunto (il gol dei padroni di casa è arrivato in modo fortunoso), ma è stata una Ternana troppo rinunciataria, anche per l’assenza iniziale di una seconda punta, per i compiti dei centrocampisti e degli esterni poco propensi a offendere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

