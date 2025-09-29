Fere troppo rinunciatarie a Ravenna La Ternana deve riprendere la marcia
Riprendere subito la marcia e risollevare il morale dei tifosi per festeggiare nel modo dovuto i 100 anni. Ovvero, serve una vittoria sabato prossimo contro il Pineto al “Liberati“ (alle 14.30). È ancora impossibile intuire con esattezza quale ruolo potranno recitare i rossoverdi in campionato. Si sapeva che la sfida di Ravenna sarebbe stata molto rischiosa. Per questo motivo, ma anche per le assenze e per la condizione non ottimale di alcune pedine, Fabio Liverani ha schierato un undici votato in modo essenziale alla copertura e a limitare i giallorossi nei punti di forza. Da questo punto di vista l’obiettivo è stato raggiunto (il gol dei padroni di casa è arrivato in modo fortunoso), ma è stata una Ternana troppo rinunciataria, anche per l’assenza iniziale di una seconda punta, per i compiti dei centrocampisti e degli esterni poco propensi a offendere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: fere - troppo
Non c’era più niente da fare, troppo estese le emorragie e i traumi che si era procurato nell’incidente avvenuto venerdì sera in via Reti, a Sampierdarena. L’anziano alla guida di un motociclo ha investito un uomo di 69 anni che stava attraversando la strada lo - facebook.com Vai su Facebook
Fere troppo rinunciatarie a Ravenna. La Ternana deve riprendere la marcia - Riprendere subito la marcia e risollevare il morale dei tifosi per festeggiare nel modo dovuto i 100 anni. Secondo lanazione.it