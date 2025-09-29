Fenomeno Pulisic | il momento d' oro del capocannoniere tuttofare

Christian miglior marcatore in Serie A con 4 reti, ma non è solo segnando che contribuisce al momento d'oro del Milan. E pensare che prima della partita non stava benissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fenomeno Pulisic: il momento d'oro del capocannoniere tuttofare

In questa notizia si parla di: fenomeno - pulisic

#MilanNapoli 2-1: esame superato da parte della squadra di Allegri, che anche in 10 ha resistito e ha ottenuto una vittoria pesantissima. Non ho più parole per quel fenomeno che si chiama Christian Pulisic, ma in generale il gruppo mi sta piacendo. Questo Mi - X Vai su X

Pulisic FENOMENO: bisogna sempre aggiornare le statistiche: con la rete di ieri sera sono 5 nelle prime 6 uscite della stagione. #MilanLecce - facebook.com Vai su Facebook

Pulisic, impatto devastante al Milan: un fenomeno da 36 gol. E con la doppietta di ieri sera… - Pulisic, l’americano continua a marcare una differenza notevole in casa rossonera: quella all’Udinese è la terza doppietta L’eco delle due reti segnate da Christian Pulisic al Bluenergy Stadium si sta ... Da milannews24.com