Fenomeno Pulisic | il momento d' oro del capocannoniere tuttofare

Gazzetta.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian miglior marcatore in Serie A con 4 reti, ma non è solo segnando che contribuisce al momento d'oro del Milan. E pensare che prima della partita non stava benissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fenomeno pulisic momento dPulisic, impatto devastante al Milan: un fenomeno da 36 gol. E con la doppietta di ieri sera… - Pulisic, l’americano continua a marcare una differenza notevole in casa rossonera: quella all’Udinese è la terza doppietta L’eco delle due reti segnate da Christian Pulisic al Bluenergy Stadium si sta ... Da milannews24.com

