Femminicidio Nicoletta e Renèe a Cisterna di Latina ergastolo a ex finanziere che uccise suocera e cognata

Lapresse.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ergastolo. È la condanna per il duplice femminicidio, emessa dai giudici della Corte d’Assise di Latina, nei confronti di Christian Sodano, l’ex sottoufficiale della Guardia di Finanza di 27 anni, originario di Formia e all’epoca dei delitti in servizio al nucleo navale di Ostia, che a febbraio 2024, uccise la madre e la sorella della sua ex compagna Desireè, che scampò al massacro perché riuscì a fuggire. Il duplice femminicidio con cui ha ucciso, con la pistola d’ordinanza, la 46enne Nicoletta Zomparelli e la figlia di 19 anni, Reneè Amato, avvenne in un villino nelle campagne di Cisterna di Latina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

femminicidio nicoletta e ren232e a cisterna di latina ergastolo a ex finanziere che uccise suocera e cognata

© Lapresse.it - Femminicidio Nicoletta e Renèe a Cisterna di Latina, ergastolo a ex finanziere che uccise suocera e cognata

In questa notizia si parla di: femminicidio - nicoletta

femminicidio nicoletta ren232e cisternaFemminicidio Nicoletta e Renèe Cisterna di Latina, ergastolo a ex finanziere che uccise suocera e nuora - È la condanna per il duplice femminicidio, emessa dai giudici della Corte d'Assise di Latina, nei confronti di Christian Sodano, l'ex ... Scrive lapresse.it

femminicidio nicoletta ren232e cisternaErgastolo per Sodano per il duplice omicidio di Cisterna, esclusa la premeditazione - Condannato all’ergastolo il 28enne per l’uccisione della madre e della sorella della ex a Cisterna di Latina. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Nicoletta Ren232e Cisterna