Femminicidio Nicoletta e Renèe a Cisterna di Latina ergastolo a ex finanziere che uccise suocera e cognata
Ergastolo. È la condanna per il duplice femminicidio, emessa dai giudici della Corte d’Assise di Latina, nei confronti di Christian Sodano, l’ex sottoufficiale della Guardia di Finanza di 27 anni, originario di Formia e all’epoca dei delitti in servizio al nucleo navale di Ostia, che a febbraio 2024, uccise la madre e la sorella della sua ex compagna Desireè, che scampò al massacro perché riuscì a fuggire. Il duplice femminicidio con cui ha ucciso, con la pistola d’ordinanza, la 46enne Nicoletta Zomparelli e la figlia di 19 anni, Reneè Amato, avvenne in un villino nelle campagne di Cisterna di Latina. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: femminicidio - nicoletta
Femminicidio in Gallura, prima notte in carcere per l'imprenditore Emanuele Ragnedda. Incognita sul movente GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA DA PALAU CON LA NOSTRA INVIATA @saraj.perria DALLE 7.30 Buongiorno Regione su Rai Tre e sul - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio Nicoletta e Renèe Cisterna di Latina, ergastolo a ex finanziere che uccise suocera e nuora - È la condanna per il duplice femminicidio, emessa dai giudici della Corte d'Assise di Latina, nei confronti di Christian Sodano, l'ex ... Scrive lapresse.it
Ergastolo per Sodano per il duplice omicidio di Cisterna, esclusa la premeditazione - Condannato all’ergastolo il 28enne per l’uccisione della madre e della sorella della ex a Cisterna di Latina. Secondo rainews.it