Femminicidio Nicoletta e Renèe a Cisterna di Latina ergastolo a ex finanziere che uccise suocera e cognata

Ergastolo. È la condanna per il duplice femminicidio, emessa dai giudici della Corte d’Assise di Latina, nei confronti di Christian Sodano, l’ex sottoufficiale della Guardia di Finanza di 27 anni, originario di Formia e all’epoca dei delitti in servizio al nucleo navale di Ostia, che a febbraio 2024, uccise la madre e la sorella della sua ex compagna Desireè, che scampò al massacro perché riuscì a fuggire. Il duplice femminicidio con cui ha ucciso, con la pistola d’ordinanza, la 46enne Nicoletta Zomparelli e la figlia di 19 anni, Reneè Amato, avvenne in un villino nelle campagne di Cisterna di Latina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

