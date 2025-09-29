Felice Maniero nuovi guai per Faccia d’angelo Lesioni a un agente | a processo

Brescia – Nuovi guai per ‘ Faccia d’angelo’. L’ex boss della Mala del Brenta, già condannato per maltrattamenti ai danni della ex a Brescia, dove aveva vissuto per anni con la famiglia sotto falso nome - Luca Mori, identità di recente cambiata - è a processo per minacce e lesioni aggravate nei confronti di un automobilista e di un agente della Polizia di Stato. Era il 16 giugno 2016. Il 70enne ebbe una violenta lite nel parcheggio del supermercato Italmark di Mompiano. Ieri in aula le parti offese e alcuni testimoni. Avrebbe dovuto dire la sua anche l’imputato, ma è in ospedale per gravi problemi di salute, ha chiarito l’avvocato Rolando Iorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Felice Maniero, nuovi guai per “Faccia d’angelo”. Lesioni a un agente: a processo

