Fefè De Giorgi l’uomo dei Mondiali I segreti del tecnico più vincente

Panorama.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non tanti centimetri ma mani d’oro. Quando era giocatore Fefè De Giorgi si portava dietro una frase che non tutti avevano il coraggio di dirgli in faccia. “Ah se avesse avuto cinque centimetri in più.”. Quei centimetri che mancavano in campo Fefè li sostituiva con la tecnica e il carattere e fuori dal campo con la simpatia. Quella voglia di scherzare che ha sempre accompagnato la sua vita, ma poi quando c’è da fare le cose sul serio su quel campo lungo 18 metri e largo 9 allora De Giorgi diventa quello che riesce a vincere 5 volte i Mondiali, tre volte da giocatore e due da allenatore. Niente miracoli, solo tanto lavoro. 🔗 Leggi su Panorama.it

fef232 de giorgi l8217uomo dei mondiali i segreti del tecnico pi249 vincente

© Panorama.it - Fefè De Giorgi, l’uomo dei Mondiali I segreti del tecnico più vincente

In questa notizia si parla di: giorgi - uomo

De Giorgi il fenomeno: 5 ori mondiali ce li ha solo lui, l'uomo dei record

De Giorgi: "Pronti a lottare per rivincere il Mondiale. Ma non sarà facile" - Ferdinando De Giorgi, Ct dell'Italvolley, si racconta a Sky Sport Insider prima della partenza per il Mondiale nelle Filippine, dove gli Azzurri dovranno difendere il titolo di campioni del mondo ... Si legge su sport.sky.it

De Giorgi convoca 17 giocatori a Cavalese - Entra nel vivo la preparazione dell'Italia di Ferdinando De Giorgi in vista dell'esordio in Volleyball Nations League. Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Fef232 De Giorgi L8217uomo