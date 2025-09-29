Fefè De Giorgi l’uomo dei Mondiali I segreti del tecnico più vincente

Non tanti centimetri ma mani d’oro. Quando era giocatore Fefè De Giorgi si portava dietro una frase che non tutti avevano il coraggio di dirgli in faccia. “Ah se avesse avuto cinque centimetri in più.”. Quei centimetri che mancavano in campo Fefè li sostituiva con la tecnica e il carattere e fuori dal campo con la simpatia. Quella voglia di scherzare che ha sempre accompagnato la sua vita, ma poi quando c’è da fare le cose sul serio su quel campo lungo 18 metri e largo 9 allora De Giorgi diventa quello che riesce a vincere 5 volte i Mondiali, tre volte da giocatore e due da allenatore. Niente miracoli, solo tanto lavoro. 🔗 Leggi su Panorama.it

