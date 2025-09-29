Fefè De Giorgi l’uomo dei Mondiali I segreti del tecnico più vincente
Non tanti centimetri ma mani d’oro. Quando era giocatore Fefè De Giorgi si portava dietro una frase che non tutti avevano il coraggio di dirgli in faccia. “Ah se avesse avuto cinque centimetri in più.”. Quei centimetri che mancavano in campo Fefè li sostituiva con la tecnica e il carattere e fuori dal campo con la simpatia. Quella voglia di scherzare che ha sempre accompagnato la sua vita, ma poi quando c’è da fare le cose sul serio su quel campo lungo 18 metri e largo 9 allora De Giorgi diventa quello che riesce a vincere 5 volte i Mondiali, tre volte da giocatore e due da allenatore. Niente miracoli, solo tanto lavoro. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: giorgi - uomo
De Giorgi il fenomeno: 5 ori mondiali ce li ha solo lui, l'uomo dei record
De Giorgi il fenomeno: 5 ori mondiali ce li ha solo lui, l’uomo dei record Tre anni fa l’hanno chiamato l’Ancelotti del volley, ora è l’uomo dei record, domani chissà. Fefé De Giorgi è soprattutto l’autoironia: “Dovrebbero chiamarmi solo per i Mondiali” è la - facebook.com Vai su Facebook
La Nazionale di De Giorgi era arrivata con qualche incognita al Mondiale ma, dopo un girone non semplice, ha ritrovato le sue sicurezze strada facendo. Domani, però, per battere la Polonia servirà la prestazione perfetta. - X Vai su X
De Giorgi: "Pronti a lottare per rivincere il Mondiale. Ma non sarà facile" - Ferdinando De Giorgi, Ct dell'Italvolley, si racconta a Sky Sport Insider prima della partenza per il Mondiale nelle Filippine, dove gli Azzurri dovranno difendere il titolo di campioni del mondo ... Si legge su sport.sky.it
De Giorgi convoca 17 giocatori a Cavalese - Entra nel vivo la preparazione dell'Italia di Ferdinando De Giorgi in vista dell'esordio in Volleyball Nations League. Scrive tuttosport.com