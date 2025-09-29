Nessuno come lui. Cinque mondiali vinti, tre da giocatore e due da allenatore. Fefè De Giorgi, “l’alzatore” straordinario dei tempi di Julio Velasco, ha una connotazione chiara e precisa: è l’antitesi caratteriale del suo mentore argentino, con il quale ha condiviso un’infinità di successi. Fefè, sobrio e discreto. 64 anni, Ferdinando De Giorgi detto Fefè, era il palleggiatore di quell’Italia che svoltò con l’oro inaspettato agli europei di Stoccolma. E che poi vinse due mondiali, altri europei e trofei, l’argento olimpico (mancando l’oro come unico obiettivo non raggiunto). La nazionale di Bernardi e Lucchetta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fefè De Giorgi, l’anti Velasco che ha battuto tutti i record della pallavolo: ritratto della sobrietà