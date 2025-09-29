FederBio celebra 20 anni | il biologico italiano tra crescita sfide e futuro sostenibile

FederBio compie 20 anni e ripercorre l’evoluzione del biologico in Italia: dalla legge nazionale al nuovo marchio, dai distretti bio alla crescita record del settore. BOLOGNA – Non è solo un compleanno, ma l’occasione per capire quanta strada ha fatto il biologico in Italia e riaffermare gli obiettivi futuri. FederBio festeggia vent’anni di attività: nata ufficialmente nel 2005, affonda le radici nel percorso iniziato nel 1992 con FIAO (Federazione Italiana Agricoltura Organica). L’impegno della Federazione in queste due decadi ha generato risultati di grande rilevanza. Da settore di nicchia, il biologico si è affermato su larga scala diventando il motore di rilancio dell’agroalimentare italiano, nonché uno dei principali elementi di innovazione, sostenibilità e competitività del made in Italy. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

