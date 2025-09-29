Non solo nelle Marche. FdI è il primo partito nazionale anche in Valle d’Aosta, dove conquista quattro seggi in consiglio. Meglio del partito della premier fanno solo i partiti autonomisti che, come prevedibile, hanno un’affermazione netta. Complessivamente il centrodestra conquista 11 seggi in consiglio: oltre a quelli di FdI, ci sono i quattro di FI e i tre della Lega. Un distacco netto rispetto agli altri partiti nazionali di centrosinistra che entrano in consiglio: tre seggi vanno al Pd e tre ad Avs. FdI primo partito nazionale in Valle d’Aosta. Il quadro complessivo vede l’Union Valdotaine al 31,9% dei voti, che garantiscono 12 dei 35 seggi in consiglio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - FdI primo partito nazionale della Valle d’Aosta. Il Pd? Non lo hanno visto arrivare: è quarto dopo tutto il centrodestra