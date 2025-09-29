FdI primo partito nazionale della Valle d’Aosta Il Pd? Non lo hanno visto arrivare | è quarto dopo tutto il centrodestra
Non solo nelle Marche. FdI è il primo partito nazionale anche in Valle d’Aosta, dove conquista quattro seggi in consiglio. Meglio del partito della premier fanno solo i partiti autonomisti che, come prevedibile, hanno un’affermazione netta. Complessivamente il centrodestra conquista 11 seggi in consiglio: oltre a quelli di FdI, ci sono i quattro di FI e i tre della Lega. Un distacco netto rispetto agli altri partiti nazionali di centrosinistra che entrano in consiglio: tre seggi vanno al Pd e tre ad Avs. FdI primo partito nazionale in Valle d’Aosta. Il quadro complessivo vede l’Union Valdotaine al 31,9% dei voti, che garantiscono 12 dei 35 seggi in consiglio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: primo - partito
AfD primo partito? E la sinistra vuole scioglierlo
Partito il primo volo commerciale da Mosca a Pyongyang dopo trent’anni
Sondaggi politici, quale partito arriverebbe primo e chi crollerebbe se si votasse oggi
#NEWS - Regionali #Marche, vince la destra: #Acquaroli rieletto presidente, FdI primo partito. #Ricci , candidato del centrosinistra : l’ho chiamato per congratularmi. Affluenza al 50,01%, in calo di quasi 10 punti #29settembre #elezioni #elezioniregion - X Vai su X
Regionali nelle #Marche: affluenza in calo, #Acquaroli in netto vantaggio su #Ricci. #Pd primo partito - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Marche, Acquaroli rieletto col 52%. FdI primo partito, sorpassato il Pd. Lui: “Dedico la vittoria a Meloni” - 572, il candidato della coalizione di centrodestra e governatore uscente Francesco Acquaroli è in testa ... Segnala ilfattoquotidiano.it
MARCHE, BELLUCCI (FDI): VITTORIA CONFERMA BUON GOVERNO REGIONE E NAZIONALE - “Bene la vittoria di Francesco Acquaroli nelle Marche, candidato uscente della Regione e rieletto per il secondo mandato. Si legge su 9colonne.it