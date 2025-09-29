FC 26 SBC Pilastri Nico Paz | Il Trequartista Argentino con Doppia Regia!

È il momento di aggiungere un giovane talento cristallino al tuo centrocampo! La SBC di Nico Paz Pilastri 85 OVR è ora disponibile e ti offre un trequartista (CAM) con grandi capacità di regia e finalizzazione. Il Premio: Nico Paz (85 OVR). Nico Paz è un centrocampista offensivo ideale per chi cerca qualità e controllo nella zona nevralgica del campo: Dribbling 86, Passaggio 84 e Velocità 84 lo rendono un creatore di gioco dinamico.. 4 stelle Piede Debole garantiscono versatilità in fase d’attacco.. Il suo stile di gioco PLUS PLUS come Regista (sia CC che COC) lo rende un eccellente costruttore di manovra, migliorando precisione e visione. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

