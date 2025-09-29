FC 26 SBC 2x 77+ Upgrade

È il momento di migliorare la tua rosa con una SBC semplice e vantaggiosa! La sfida “2x 77+ Upgrade” ti offre la possibilità di ottenere un pacchetto con due giocatori oro rari con un rating minimo di 77. La parte migliore? È un’SBC ripetibile per un periodo limitato. Hai 4 giorni per completarla. Requisiti della Sfida. Per ottenere il pacchetto, dovrai scambiare una rosa che soddisfi questi semplici requisiti: Qualità giocatori: Esattamente giocatori d’oro. Rari: Minimo 6 giocatori rari. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 SBC 2x 77+ Upgrade

In questa notizia si parla di: upgrade - giocatori

Quale tra questi giocatori della Serie A merita un upgrade su FC 26 - X Vai su X

Fantacalcio. . È davvero il momento di fare un upgrade nella tua vita da fantallenatore! Scarica l'app e gioca a Euroleghe Fantacalcio. I migliori giocatori dei top 5 campionati ti aspettano! - facebook.com Vai su Facebook

FC 26 NUOVA SBC! Sblocca Nichelle Prince 84 OVR: L’Attaccante Veloce e Versatile che Ti Serve - La SBC di Nichelle Prince Basi Squadra 84 OVR è disponibile e ti offre un'attaccante ... Si legge su imiglioridififa.com

FC 26 SBC World Tour England ’66 Challenge: Pacchetto Raro in Regalo! - La sfida "World Tour England '66 Challenge" è disponibile solo per 3 giorni ... Come scrive imiglioridififa.com