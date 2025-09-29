FC 26 Obiettivo Live | Affronta il Guanto di Sfida Definitivo – In Palio Kudus Pilastri e un Pacchetto 85+!

La prova definitiva per la profondità della tua squadra è arrivata! Il nuovissimo obiettivo Live "Guanto di sfida definitivo" ti sfida a padroneggiare la nuova modalità Gauntlet, offrendo in cambio premi straordinari, tra cui carte Pilastri ed Evoluzioni esclusive. Hai solo 4 giorni per completare queste sfide e mettere le mani sul premio massimo: un Pacchetto giocatore oro raro 85+ non scambiabile! I Premi Esclusivi in Palio. Questo obiettivo è fondamentale non solo per i pacchetti, ma per le ricompense uniche: Pilastri Kudus (84 OVR): Ottieni l'ala velocissima Kudus 84 OVR (RW, RM, ST, LW) con VEL 91 e DRI 88 completando un "Turno perfetto" (vincere tutte le partite in un singolo round).

