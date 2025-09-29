Forlì, 29 settembre 2025 – La farmacia comunale ‘Ospedaletto’ in via Ravegnana 384, riaperta in estate dopo i lavori, ha celebrato sabato il proprio nuovo look. “Abbiamo effettuato una ristrutturazione totale – spiega la dottoressa Fabiana Leoni – con il rifacimento degli impianti, il rinnovo degli arredi e l’installazione sulla vetrina esterna di un monitor da 100 pollici che fornisce informazioni sull’attività della farmacia. Abbiamo proceduto a una più funzionale organizzazione degli spazi interni, con la creazione di una stanza di 9 metri quadrati per gli esami”. I clienti potranno così sottoporsi a elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, test per la celiachia, Psa, autoanalisi (glicemia, emoglobina, profilo lipidico, proteina C reattiva, misurazione pressoria), con un infermiere che, un’ora al giorno, offrirà assistenza ai pazienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Farmacia dell’Ospedaletto: “Restyling e più servizi”