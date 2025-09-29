Farmacia dell’Ospedaletto | Restyling e più servizi
Forlì, 29 settembre 2025 – La farmacia comunale ‘Ospedaletto’ in via Ravegnana 384, riaperta in estate dopo i lavori, ha celebrato sabato il proprio nuovo look. “Abbiamo effettuato una ristrutturazione totale – spiega la dottoressa Fabiana Leoni – con il rifacimento degli impianti, il rinnovo degli arredi e l’installazione sulla vetrina esterna di un monitor da 100 pollici che fornisce informazioni sull’attività della farmacia. Abbiamo proceduto a una più funzionale organizzazione degli spazi interni, con la creazione di una stanza di 9 metri quadrati per gli esami”. I clienti potranno così sottoporsi a elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, test per la celiachia, Psa, autoanalisi (glicemia, emoglobina, profilo lipidico, proteina C reattiva, misurazione pressoria), con un infermiere che, un’ora al giorno, offrirà assistenza ai pazienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: farmacia - ospedaletto
Vi aspettiamo domani, sabato 27 settembre, dalle 17.30 in poi per l'inaugurazione della rinnovata Farmacia Comunale Ospedaletto Nuovi spazi, ma la cura di sempre - facebook.com Vai su Facebook
