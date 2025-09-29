Fanno esplodere il bancomat Costretti a scappare senza soldi

VICOPISANO Il boato in piena notte. E la fuga a mani vuote dei due ladri che hanno tentato di svuotare il bancomat della filiale di Vicopisano del Banco Fiorentino, nel centro storico del borgo medievale. E’ successo ieri notte alle 3,30. Alla fine si può parlare di furto sventato perché il sistema attivo sul distributore Atm della filiale ha impedito ai malviventi di impossessarsi delle banconote. Così sono scappati a grande velocità attraversando le viuzze del centro storico. Subito dopo alla filiale vicarese del Banco Fiorentino sono arrivati i carabinieri della compagnia di Pontedera che hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del tentato furto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fanno esplodere il bancomat. Costretti a scappare senza soldi

