Family Days a Roma all' insegna della prevenzione

Un weekend di padel e prevenzione al Ponte Milvio Tennis Club. Dopo quelli di Latina della scorsa settimana, anche i Padel Family Days di Roma sono stati un successo, con grandi numeri per la seconda tappa dell'evento organizzato da MSP Italia – ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI – con il contributo della Regione Lazio: trenta coppie iscritte al torneo maschile (60 comprendendo anche quello di Latina), 20 a quello femminile, 24 al Major Padel Next Gen, torneo riservato ai giovani talenti. A queste, se ne aggiungono otto per l'evento di Padel Mixto, con in campo un atleta normodotato e uno con disabilità motoria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

