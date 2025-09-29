Famiglie ostaggi a Trump | Avanti tregua

7.49 L'Hostage Family Forum, che raduna parenti e amici delle 48 persone ancora in mano a Hamas, ha scritto al presidente Usa, prima dell'incontro con il premier israeliano Netanyahu. A Trump, le famiglie chiedono di "resistere fermamente a qualsiasi tentativo di sabotare l'accordo proposto" dagli Usa: "La posta in gioco è troppo alta". Il doppio obiettivo Usa, cessate il fuoco e ostaggi a casa,"è in netto contrasto con la guerra allargata che Israele sta conducendo", denunciano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it