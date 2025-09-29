Famiglia con 160 gatti in una casa | l’appello della LNDC animal protection

Tempo di lettura: < 1 minuto Si trova in via Firenze, numero sette, a Pontecagnano Faiano la casa condivisa con 160 gatti al centro dell’ennesima segnalazione da parte della LNDC animal protection, la lega nazionale del cane che, dopo che la decisione del magistrato di restituire gli animali alla legittima proprietaria ha ribadito la necessità di un intervento delle istituzioni. La presenza contemporanea di 160 animali in un appartamento rappresenta un maltrattamento nei confronti degli animali costretti a vivere in condizioni di sovraffollamento rispetto allo spazio a disposizione. La LNDC animal protection chiede un intervento al sindaco di Pontecagnano, invitandolo ad emanare un’ordinanza che vieti alla proprietaria o  ai suoi conviventi ( per un periodo, i gatti sono stati affidati al padre) di detenere più di 15 gatti soglia massima che è ritenuta utile ad una gestione responsabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

