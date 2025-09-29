fame da lupi prorogata la campagna abbonamenti di avellino basket

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Gruppo Lombardi Avellino Basket comunica che la campagna abbonamenti “ Fame da Lupi” per la stagione sportiva 20252026 è stata prorogata fino a venerdì 10 ottobre, prima della seconda gara casalinga dei Lupi nel campionato di Serie A2, in programma domenica 12 ottobre alle ore 12:30 al PalaDelMauro contro la New Basket Brindisi. La biglietteria del PalaDelMauro seguirà i seguenti orari:dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Negli stessi orari sarà inoltre possibile ritirare la tessera dell’abbonamento già sottoscritto. Di seguito il listino prezzi ufficiale: Tribuna Montevergine VIP: € 600,00. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

