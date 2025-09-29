Facebook non funziona oggi 29 settembre | We’re working on getting this fixed as soon as we can

Oggi, 29 settembre, numerosi utenti in Italia e all’estero hanno segnalato problemi nell’utilizzo di Facebook. In molti casi la piattaforma non si carica correttamente, restituisce errori o blocca l’accesso al profilo. Tra i messaggi più ricorrenti compare la frase “We’re working on getting this fixed as soon as we can”, un chiaro segnale che il team tecnico di Meta è già al lavoro per risolvere la situazione. Facebook non funziona oggi: “We’re working on getting this fixed as soon as we can”. Il disservizio non sembra colpire in maniera uniforme: alcuni utenti riescono a utilizzare l’applicazione senza particolari difficoltà, mentre altri non riescono a entrare o a caricare i contenuti del . 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com