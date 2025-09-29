Fabo Montecatini brividi e sorrisi Sgobba ferma Piacenza

Lucca, 29 settembre 2025 – Una Fabo da Doctor Jekyll e Mister Hyde regola 97-81 la Bakery Piacenza al termine di una partita che i Barsotti boys devono vincere due volte: la prima con venti minuti iniziali da no-contest tanta è la superiorità dei termali, la seconda con il 24-14 di parziale nell’ultimo quarto dopo un terzo periodo inspiegabile, da 35 punti subiti quando il match sembrava ormai in ghiaccio. Aveva chiesto un avvio convincente coach Federico Barsotti a lla vigilia del match e i suoi lo accontentano in tutto e per tutto: 14-1 di parziale nei primi 5’ di gara per gli Herons, trascinati da 9 punti di Giombini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fabo Montecatini, brividi e sorrisi. Sgobba ferma Piacenza

In questa notizia si parla di: fabo - montecatini

Fabo, Aukstikalnis manda tutti in estasi. Lukas ha già fatto innamorare Montecatini

Basket Supercoppa serie B | La Pielle vuole riprendersi il trofeo, oggi la semifinale contro Fabo Herons Montecatini

Basket, Supercoppa serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Fabo Herons Montecatini, la semifinale in diretta. Live

Fabo Herons Montecatini: nota della società sul PalaTerme - facebook.com Vai su Facebook

Fabo e La T Gema al via. Chi sono le big del girone - A dieci giorni dall’inizio della regular season in Serie B Nazionale sottrarsi al gioco dei pronostici è difficile tanto quanto non indicare le due compagini termali come grandi favorite nella corsa ... Si legge su lanazione.it

La Fabo si presenta. Il cuore degli Herons batte sempre più forte. In testa c’è solo l’A2 - Sotto la pelle rossoblù continua a battere il cuore degli aironi, per nulla abbattuti dalla batosta di una A2 ancora una volta mancata per una manciata di minuti e più che mai vogliosi di tornare a ... Secondo lanazione.it