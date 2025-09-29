Fa la spesa senza pagare poi tira una testata al commesso per darsi alla fuga

Momenti di tensione nella serata di domenica 28 settembre in un supermercato del centro storico di Trento dove un uomo di 60 anni, in compagnia di una complice, ha provato a rubare del cibo per poi darsi alla fuga.Il tutto è successo davanti agli occhi di un dipendente del negozio che, vedendo il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

