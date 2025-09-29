F1 Verstappen preoccupa McLaren Se continua la rimonta Woking farà di Piastri e Norris un ‘N°1’ e un ‘N°2’?

Le due vittorie conseguite da Max Verstappen tra l’Italia e l’Azerbaigian hanno rimesso in discussione una dinamica che appariva conclamata, ossia che il titolo piloti finisca in McLaren. Con chi, tra Oscar Piastri e Lando Norris, non è mai stato dato a sapersi. Tuttavia, sembrava che la corona ancora sulla testa dell’olandese fosse destinata a uno tra l’australiano e il britannico. Intendiamoci, “rimettere in discussione” significa che le probabilità di vedere l’ aussie o l’inglese fregiarsi del casco iridato sono passate dall’essere “altissime” a essere “ alte “. Tenendo di fronte a sé il lume della razionalità, bisogna ricordarsi come Piastri e Norris mantengano, rispettivamente, 69 e 46 punti di vantaggio su Verstappen. 🔗 Leggi su Oasport.it

