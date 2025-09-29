F-Droid contro Google timori per il futuro degli store alternativi dopo le nuove regole sul sideload

Dday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

F-Droid denuncia che la verifica obbligatoria degli sviluppatori Android rafforza il controllo di Google e rischia di limitare la libertà di installazione. E chiede l’intervento di autorità e regolatori. 🔗 Leggi su Dday.it

f droid contro google timori per il futuro degli store alternativi dopo le nuove regole sul sideload

© Dday.it - F-Droid contro Google, timori per il futuro degli store alternativi dopo le nuove regole sul sideload

In questa notizia si parla di: droid - google

f droid contro googleFalle Android: allarme zero-day per Google e Samsung - Google e Samsung stanno correndo ai ripari con aggiornamenti di sicurezza critici per contrastare diverse vulnerabilità “zero- Scrive 24hlive.it

f droid contro googleGoogle rivoluziona la sicurezza su Android: patch quando serve, non una volta al mese - Google manda in pensione le patch mensili su Android: arrivano aggiornamenti di sicurezza “risk- Come scrive smartworld.it

Cerca Video su questo argomento: F Droid Contro Google