Eyeliner, che passione! Per le star in front row alle sfilate della Primavera-Estate 2026 è stato un vero must have, complice la sua grande versatilità, che lo rende perfetto protagonista sia di beauty look essenziali che di scelte più audaci. A New York, Londra e Milano se ne sono visti davvero tanti, e non mancheranno di certo nemmeno a Parigi, dove le sfilate sono appena iniziate. Eyeliner: bold come Levante e Lourdes Maria Ciccone Leon. A ciascuna il suo, ovviamente, a seconda dello stile e del resto del look. Non perde appeal l’eyeliner classico, con linea definita più o meno marcata e virgola finale, non troppo all’insù come una volta ma attualizzata, contemporanea e con un mood metropolitano. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Eyeliner: così lo portano le star ospiti delle sfilate Primavera-Estate 2026