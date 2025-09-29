Expert Human Connection l' addetto vendita competente al centro anche nell' era dell' AI

È vero, forse presto saremo affiancati negli acquisti prevalentemente da agenti AI. E proprio per questo Expert riafferma il proprio DNA che nasce dalla relazione umana tra cliente e addetto vendita. E lo fa insistendo sulla formazione dei commessi.. 🔗 Leggi su Dday.it

