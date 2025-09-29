Exit poll | nuovi aggiornamenti Per La7 cresce la forbice tra Acquaroli e Ricci
Exit poll, alle 15.35 nuovo aggiornamento di La7. Cresce la forbice tra Francesco Acquaroli e Matteo Ricci con il presidente uscente al 49-53% ed il candidato del centrosinistra al 45-49%. . 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Quando escono exit poll, proiezioni e risultati ufficiali delle elezioni regionali di Marche e Valle D'Aosta del 28 e 29 settembre 2025 e dove vederli
Marche al voto per scegliere presidente e consiglieri regionali: affluenze, exit poll e spoglio - LA DIRETTA
Elezioni regionali 2025, la differenza fra exit poll e proiezioni in tempo reale, quando escono i risultati ufficiali
II Exit Poll Opinio per Rai: Acquaroli 49-53%; Ricci 45-49% - ROMA, 29 SET – Per il secondo exit poll realizzato dal consorzio Opinio per Rai, il presidente delle Marche ricandidato per il centrodestra, Francesco Acquaroli, sta in una forbice tra il 49% e il 53% ... Segnala lasicilia.it
Elezioni Marche, i risultati in diretta: testa a testa nei primi exit poll, Acquaroli (Cdx) poco avanti su Ricci, affluenza al 50% - I risultati delle elezioni regionali nelle Marche in diretta: seggi chiusi, nei primi exit poll testa a testa tra Acquaroli (cdx) e Ricci (csx) ... fanpage.it scrive