Ex marine si schianta contro una chiesa e apre il fuoco | almeno 4 morti e feriti in Michigan
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’assalto durante la funzione domenicale. Almeno quattro persone hanno perso la vita e altre otto sono rimaste ferite, alcune in condizioni critiche, in seguito a un attacco avvenuto in una chiesa mormone di Grand Blanc, nella contea di Genesee (Michigan, Stati Uniti). L’aggressore è stato identificato come Thomas Jacob Sanford, 40 anni, ex marine e veterano della guerra in Iraq. Secondo le autorità, l’uomo si è schiantato con il suo pick-up contro l’edificio religioso durante la funzione domenicale, per poi uscire dal veicolo e aprire il fuoco con un fucile d’assalto sui fedeli presenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: marine - schianta
Ex marine si schianta in auto contro una chiesa, poi apre il fuoco contro i fedeli e appicca un incendio: morti e feriti
Motociclista si schianta contro un'auto e finisce la sua corsa sopra il guardrail, il centauro donna è grave - facebook.com Vai su Facebook
Ex marine si schianta in auto contro una chiesa, poi apre il fuoco contro i fedeli e appicca un incendio: morti e feriti - Il 40enne a Thomas Jacob Sanford ha fatto irruzione durante la funzione domenicale a Grand Blanc nella contea di Genesee in Michigan (Usa): almeno quattro le vittime, tra cui l'attentatore ... Segnala today.it
La malattia del figlio, le petizioni contro il lockdown, il cartello per Trump: chi Jake Sanford, l’autore della strage in Michigan - La firma contro l'aborto in Michigan e la scritta Trump- Come scrive open.online