Ex marine si schianta contro una chiesa e apre il fuoco | almeno 4 morti e feriti in Michigan

L'assalto durante la funzione domenicale. Almeno quattro persone hanno perso la vita e altre otto sono rimaste ferite, alcune in condizioni critiche, in seguito a un attacco avvenuto in una chiesa mormone di Grand Blanc, nella contea di Genesee (Michigan, Stati Uniti). L'aggressore è stato identificato come Thomas Jacob Sanford, 40 anni, ex marine e veterano della guerra in Iraq. Secondo le autorità, l'uomo si è schiantato con il suo pick-up contro l'edificio religioso durante la funzione domenicale, per poi uscire dal veicolo e aprire il fuoco con un fucile d'assalto sui fedeli presenti.

