Ex Ilva sindacati | non saremo al tavolo
10.56 Fim, Fiom e Uilm non saranno all'incontro di oggi al ministero del Lavoro sulla Cig straordinaria all'ex Ilva. La riunione "tende a escludere il parere dei lavoratori e i loro rappresentanti E' necessario un rinvio", spiegano. Scaduti i termini del bando per assegnare gli asset, "l'unico elemento che hanno è una nota stampa aziendale che indica 10 offerenti",ricordano i sindacati. Quindi,attendono una convocazione a Palazzo Chigi che chiarisca "quale percorso il Governo", con i commissari, "intenda dare al gruppo ex Ilva". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
