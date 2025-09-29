Ex Foro Boario al via il montaggio del prefabbricato del nuovo palazzetto dello Sport

Ferraratoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'ex Foro Boario, lunedì 29 settembre sono iniziate le operazioni di trasporto e montaggio del prefabbricato del nuovo palazzetto dello sport, cuore del futuro centro sportivo polifunzionale. Nella mattinata sono stati infatti posizionati in cantiere i mezzi d'opera necessari e, nelle prossime. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: foro - boario

Al Foro Boario Paolo Crepet porta in scena "Il reato di pensare"

Foro Boario, nuova vita allo spazio urbano

Presentazione dei calendari 2025/2026: appuntamento il 29 agosto al Foro Boario

ex foro boario viaForo Boario, il nuovo palasport prende piede - Ex Foro Boario, sono iniziate ieri le operazioni di trasporto e montaggio del prefabbricato del nuovo palazzetto dello sport, ... msn.com scrive

Lavori all’Ex Foro Boario: pronto tra un anno. I cittadini coinvolti per la valorizzazione - Si è tenuta la prima parte del corso per attivatori di comunità nell’ambito del progetto "Ex Foro Boario - Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Foro Boario Via