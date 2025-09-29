Ex Blutec Pelligra conferma impegno su logistica e porto | Ora serve il piano industriale

Palermotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo ha ricevuto oggi dalla società Pelligra Group una relazione illustrativa sull’ex stabilimento Blutec di Termini Imerese. All’incontro erano presenti i rappresentanti dell’azienda, delle organizzazioni sindacali, del Comune e i commissari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: blutec - pelligra

