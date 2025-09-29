Everton-West Ham lunedì 29 settembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol a Bramley Moore
Everton e West Ham non giocano nelle coppe europee e quindi eccoli protagonisti della sfida che chiude il programma della sesta giornata di Premier League. La notizia più importante con la quale apriamo la nostra analisi però l’abbiamo trovata sul sito ufficiale degli Hammers, che, dopo l’esonero di Graham Potter, hanno già scelto Nuno Espírito . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Everton-West Ham (lunedì 29 settembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Everton-West Ham: ruolino quasi perfetto nel nuovo stadio
West Ham make it official: Nuno Espírito Santo is their new head coach. Debut on Monday at Everton , goal is to save a team that has 3 pts after 5 gms Il West Ham ufficializza Nuno Espírito Santo come nuovo allenatore, al posto dell’esonerato Graham - X Vai su X
West Ham, Potter esonerato a due giorni dall'Everton: "Necessario un cambiamento" - facebook.com Vai su Facebook
