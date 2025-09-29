Everton-West Ham lunedì 29 settembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Pochi gol a Bramley Moore

Everton e West Ham non giocano nelle coppe europee e quindi eccoli protagonisti della sfida che chiude il programma della sesta giornata di Premier League. La notizia più importante con la quale apriamo la nostra analisi però l’abbiamo trovata sul sito ufficiale degli Hammers, che, dopo l’esonero di Graham Potter, hanno già scelto Nuno Espírito . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Pronostico Everton-West Ham: ruolino quasi perfetto nel nuovo stadio

