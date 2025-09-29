Evenepoel in lacrime | Perso un Mondiale per problemi alla bici Il meccanico suo cugino lo inchioda

L'analisi di Remco Evenepoel per il suo amarissimo secondo posto al Mondiale di ciclismo che lo ha ridotto in lacrime al traguardo cozza con la ricostruzione di Dario Kloeck, meccanico e cugino del belga: "Non c'era nulla che non andasse sulla seconda bici, ha perso tempo inutilmente. Per frustrazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it