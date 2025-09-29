Evenepoel in lacrime | Perso un Mondiale per problemi alla bici Il meccanico suo cugino lo inchioda
L'analisi di Remco Evenepoel per il suo amarissimo secondo posto al Mondiale di ciclismo che lo ha ridotto in lacrime al traguardo cozza con la ricostruzione di Dario Kloeck, meccanico e cugino del belga: "Non c'era nulla che non andasse sulla seconda bici, ha perso tempo inutilmente. Per frustrazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Evenepoel in lacrime: “Perso un Mondiale per problemi alla bici”. Il meccanico, suo cugino, lo inchioda - L'analisi di Remco Evenepoel per il suo amarissimo secondo posto al Mondiale di ciclismo che lo ha ridotto in lacrime al traguardo cozza con la ricostruzione ... Riporta fanpage.it
Remco, un argento di lacrime. Rompe la sella, ma il cugino meccanico pasticcia. E Tadej vola via - Il Mondiale di Evenepoel è stato condizionato da un incidente meccanico mal gestito, con la bici di scorta che non soddisfa il belga. Secondo gazzetta.it