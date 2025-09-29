Evelina Sgarbi il rimorso davanti alle foto del padre Vittorio La sua verità su perché è ridotto così | Dovevo muovermi prima

«Quella che vedo è una foto di un uomo fragile. Dimagritissimo. Sono molto triste di vederlo così. Mi sarei dovuta muovere prima». Così Evelina Sgarbi ha commentato all’Ansa le immagini del padre Vittorio Sgarbi, critico d’arte ed ex parlamentare, fotografato al seggio elettorale nelle Marche. Secondo la figlia, il padre sarebbe stato «condotto nel seggio dopo un viaggio di centinaia di chilometri con il piano preciso di fotografarlo» per dimostrare che «è nelle condizioni di poter esercitare i suoi diritti». Hanno perfino pubblicato la sua firma, dettaglio che ha insospettito Evelina: «Sembra un’operazione orchestrata ad hoc per dimostrare preventivamente che sta benissimo ed è in grado di badare a se stesso». 🔗 Leggi su Open.online

