Evase dal carcere di Forlì dal regime speciale del 14 bis alla voglia di riscatto | Alex Spedicato parla alle nuove generazioni col rap

Ha trascorso quasi 12 anni in carcere, passando anche dal penitenziario forlivese, da cui era evaso durante la detenzione. Oggi, dopo aver pagato il suo debito con la giustizia, ha scelto di raccontare la sua vicenda in musica. E' a storia di Alex Spedicato, in arte Saraso, classe 1993 originario. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Detenuto fugge da carcere di Palmi: è un boss della Sacra Corona Unita - È Marino Massari, di 35 anni, boss della Sacra Corona Unita, l'uomo evaso nel pomeriggio dal carcere di Palmi (Reggio Calabria) e ripreso a distanza di poche ore dalla polizia penitenziaria, che aveva ... Riporta tg24.sky.it

Due detenuti sono evasi nella notte dal carcere napoletano di Poggioreale: si tratta dell'algerino Mahrez Souki e del siriano Kazem Mohmed Elokla, rispettivamente di 32 e 23 anni.