Evade dai domiciliari per una serata in discoteca in tasca cocaina e un proiettile

Si era stufato di stare agli arresti domiciliari a Reggio Emilia dallo scorso 20 agosto e, sabato, un 18enne già noto alle forze dell'ordine ha deciso di evadere per trascorrere la serata in una discoteca di Misano Adriatico ma è finito nella rete dei carabinieri che lo hanno trovato in possesso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

evade domiciliari serata discotecaEvade a 18 anni per andare in discoteca: preso - Il ragazzo reggiano fermato vicino all’ingresso della Villa delle Rose: con sé aveva anche un po’ di cocaina e un proiettile ... Scrive msn.com

evade domiciliari serata discotecaEvade dai domiciliari: arrestato in discoteca con cocaina e proiettile - Nella notte di domenica 28 settembre, i carabinieri hanno arrestato un 18enne di Reggio Emilia sorpreso in evasione dagli arresti domiciliari ... Secondo livingcesenatico.it

