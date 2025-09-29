Evade dai domiciliari per una serata in discoteca in tasca cocaina e un proiettile
Si era stufato di stare agli arresti domiciliari a Reggio Emilia dallo scorso 20 agosto e, sabato, un 18enne già noto alle forze dell'ordine ha deciso di evadere per trascorrere la serata in una discoteca di Misano Adriatico ma è finito nella rete dei carabinieri che lo hanno trovato in possesso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
evade - domiciliari
