Evade a 18 anni per andare in discoteca | preso
Rimini, 29 settembre 2025 – Non ha resistito alla tentazione della discoteca e la fuga dai domiciliari gli è costata l’arresto. Un ragazzo di 18 anni, di Reggio Emilia, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dai carabinieri nella notte del 28 settembre nei pressi della Villa delle Rose di Misano Adriatico. Alla vista della pattuglia ha tentato invano di nascondersi, ma il controllo ha subito rivelato che il ragazzo, dal 20 agosto, era sottoposto agli arresti domiciliari senza alcuna autorizzazione a spostarsi. La perquisizione ha aggravato la sua posizione: addosso aveva 0,21 grammi di cocaina e un proiettile calibro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
