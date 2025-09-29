Eurozona debole ma spiragli positivi

L’ECONOMIA STATUNITENSE continua a mostrare una notevole resilienza, sfidando l’aumento dei dazi effettivi sulle importazioni statunitensi e il cambiamento nella politica di immigrazione degli Stati Uniti. L’economia dell’eurozona invece, spiega Philipp E. Bärtschi, Chief Investment Officer di J. Safra Sarasin è rimasta sottotono "ma prevediamo che nei prossimi mesi l’euro si apprezzerà solo gradualmente e la crescita dovrebbe accelerare con l’attuazione del pacchetto pluriennale tedesco per le infrastrutture e la difesa. Dati gli effetti disinflazionistici delle esportazioni di beni cinesi verso l’eurozona e la lenta crescita dei salari, i rischi al ribasso per l’inflazione sono aumentati, suggerendo che la Bce potrebbe procedere a un ulteriore taglio dei tassi prima della fine dell’anno". 🔗 Leggi su Quotidiano.net