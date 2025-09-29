Europa League dopo il Lille c’è il Viktoria Plzen | il club ceco esonera Koubek
Un’altra vittoria per la Roma contro il Verona, una partita sicuramente non giocata bene e dove la fortuna ha sorriso ai giallorossi, ma comunque portata a casa. Aumenta la fiducia nel gruppo sapientemente guidato da Gian Piero Gasperini, che ora deve preparare in poco tempo il match contro il Lille, valido per la seconda giornata di Europa League. Il programma della fase a campionato della competizione vedrà poi alla terza giornata il Viktoria Plzen, nuovamente all’ Olimpico il 23 ottobre alle 21:00, un avversario sulla carta abbordabile ma ovviamente da non sottovalutare. Club ceco che non se la sta passando bene però, e dopo gli ultimi risultati ha deciso di esonerare Miroslav Koubek, tecnico che guidava la squadra da luglio 2023. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
